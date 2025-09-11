На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст врізався в автомобіль

10 вересня, близько 19:30, на об’їзній дорозі селища Великі Бірки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та легкового автомобіля. В результаті аварії травми отримав неповнолітній мотоцикліст.

За попередніми даними, мотоцикліст, житель села Байківці, керуючи мотоциклом KOVI SZV, при виїзді з другорядної дороги на головну, порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus.

Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Він був госпіталізований до лікарні бригадою екстреної меддопомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. У обох водіїв були відібрані зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом аварії розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліція закликає учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки та уважно ставитися до дорожніх ситуацій, особливо на таких критичних ділянках дороги.