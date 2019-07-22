54% виборців з Тернопільщини взяли участь у голосуванні 21 липня

За даними сайту Центральної виборчої комісії, 21 липня на позачергових виборах народних депутаті України у голосуванні взяли участь понад 54% виборців з Тернопільської області.

На сайті ЦВК опубліковані попередні відомості щодо активності участі виборців у голосуванні. За цими даними станом на кінець дня голосування найвища явка громадян у Тернопільській області зафіксована в окрузі №165 (м. Зборів), там проголосували 58% виборців, а найнижча в окрузі №163 (м. Тернопіль), правом голосу тут скористалися близько 50% виборців. В окрузі №164 (м. Збараж) у голосуванні взяло участь близько 54%, в окрузі №166 (м. Теребовля) – більше 56% і в окрузі №167 (м. Чортків) – більше 53%.

Станом на 11 годину активність виборців в Тернопільській області становила в середньому 15%, а станом на 16 годину – 36%.

Загалом, за даними ЦВК у Тернопільській області на момент початку голосування до списку виборців було включено 807694 особи, з них до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування – 32719 осіб.

За даними паралельного підрахунку Громадянської мережі ОПОРА явка по Україні на 20:00 становила 49,3%.