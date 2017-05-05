На Тернопільщині, під час уроку, білка покусала вчительку

4 травня в Збаразьку центральну районну лікарню з діагнозом «Кусані рани лівої кисті» шпиталізовано 22-річну жительку с. Шили. Травми потерпіла отримала в загальноосвітній школі с. Вищі Луб’янки, де працює вчителькою. Як з’ясувалось, в ході уроку, через відкрите вікно, до класу завітала білка. Вчителька, користуючись нагодою, вирішила розповісти дітям про непрохану гостю, яка спокійно сиділа на підвіконні. Але, коли жінка підійшла ближче до «експонату», жестикулюючи руками, білка зненацька стрибнула на неї та вкусила за руку.

На разі вчителька знаходиться в травматологічному відділенні районної лікарні.

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