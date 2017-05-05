Частину території “Екстрим-Парку” в Тернополі забирають під забудову (фото)

Цю частину майданчика “Екстрим-Парк” демонтували і зараз огороджують парканом. Про це повідомляє громадський активіст Олег Синовець.

Зміни Генплану в дії. Дякуймо 26 Іудам на чолі з Надалом. А ще пригадую, як в серпні 2015 року Надал пафосно презентував цей екстрим-парк, який побудований за найкращим європейським досвідом та є одним з найбільших у Західній Україні…Дуже цікаво як так сталося, що частина території екстрим-парку розташована на ділянці скандальної забудови? Як це так???