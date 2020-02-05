На Тернопільщині 84-річна жінка намагалась перерізати собі горло

4 лютого в Заліщицьку районну лікарню привезли 84-річну місцеву мешканку з діагнозом «Різана рана в області шиї, спроба суїциду». Як з’ясувалось, старенька, перебуваючи у власному будинку, намагалась звести рахунки з життям. Для цього вона нанесла собі різані рани в області шиї. На щастя, медики прибули вчасно і зуміли врятувати жінку. На разі вона знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні.

Нагадаємо, нещодавно в Гусятинському районі 72-річна жінка була знайдена мертвою у власному будинку. На зовнішніх поверхнях обох кистей рук було багато множинних порізів, а по будинку знайдено велику кількість порожніх блістерів з-під медичних препаратів.