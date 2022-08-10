На Тернопільщині розкопали корчму 17 століття

У Залізцях на Тернопільщині відновили розкопки будівлі 17-го століття. Ними зараз займаються археологи-волонтери та студенти. Про це розповів Суспільному директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин.

За його словами, досліджувати цю локацію почали на початку літа.

“Невелику частину споруди студенти розкопали у червні під час практики. Але за одну експедицію завершити розкопки не встигли, тому продовжують працювати над ними зараз”.

Дослідники припускають, що ця будівля могла бути корчмою. Наприкінці 17-го століття вона згоріла, каже Василь Ільчишин. “Гадаємо, ця споруда відігравала роль корчми в останній період свого функціонування. Але вона тричі перебудовувалася у зв’язку з пожежами, нападами, війнами. І останній горизонт її функціонування припадає десь на 1670-ті роки”, – говорить директор музею. Навколо рештків будівлі знайшли багато кераміки. На одному із фрагментів є зображення ангела. Також розкопали монети, мушкетні кулі та підкови для взуття, повідомив Ільчишин.