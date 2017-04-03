На Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобілів травмувалось 4 осіб

2 квітня року близько 4-ї год. в с. Комарівка на автодорозі Тернопіль – Івано-Франківськ трапилось ДТП з потерпілими.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група.

При огляді ділянки ДТП стало відомо, що водій автомобіля «MERCEDES-BENZ», 1974 р.н., житель Монастириського району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «IVECO 145 – 17», за кермом якого перебував житель Івано-Франківської області, 1973 р.н. Бригадою швидкої медичної допомоги в Монастириську лікарню з закритою травмою грудної клітки, травмою хребта, закритим переломом лівого передпліччя госпіталізовано водія «MERCEDES-BENZ», а також двох його пасажирів, а саме: жителя Чортківського району, 1984 р.н., із забоєм м’яких тканин обличчя і лівого плеча та жителя Монастириського району, 1986 р.н., із закритою черепно – мозковою травмою та переломом лівого передпліччя. Водій «IVECO 145 – 17» також звернувся за медичною допомогою.

Причиною ДТП, попередньо, стала втома керманича «MERCEDES-BENZ», котрий віз пасажирів з Польської Республіки. Не виключено що останній міг заснути за кермом.

Триває слідство.