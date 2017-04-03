Як на “1+1” тернополянку “ковбасною баронесою” зробили

На хмельницькому пафосному, львівському неформальному і київському бюджетному весіллях побувала чортківчанка, яка знялася та перемогла у шоу “Чотири весілля” на телеканалі “1+1”. Мар’яна Вонсович каже, що участь у програмі — ковток чогось нового у житті, але невеличка образа на телеканал залишилась.

– Насправді ні я, ні чоловік навіть і не думали про участь в якихось шоу. Просто у звичайному режимі готувались до весілля. Тому для мене великою несподіванкою був дзвінок від «1+1», які повідомили новину, що ми пройшли кастинг. У мене відразу виникло питання – який? (сміється, – авт.). Як виявилось, мої подруги ще кілька місяців до того подали за нас заявку, і нас обрали для зйомок.

До слова, чортківським нареченим зателефонували із телеканалу лише за тиждень до самого весілля. Тож щось кардинально змінити, аби на картинці все виглядало розкішніше – ні теоретично, ні практично було неможливо.

– На відміну від інших учасників, які готувались до приїзду знімальної групи, та ще за місяць до весілля брали відпустки, аби ідеально все продумати, ми з чоловіком до останнього дня працювали і ледве знаходили час на постановку весільного танцю, який, на жаль, чомусь нормально так і не показали.

Варто відмітити, що у новому сезоні хронометраж програми суттєво зменшився (було – 60-70хв., стало – 45хв.), відповідно не вистачає ефірного часу для того, аби максимально чітко передати атмосферу та найбільш цікаві моменти весілля.

Молодята дуже здивувались, коли дізнались, що програма записуватиметься з одного дубля та ще й без сценаріїв. «Ми їхали на першу зйомку (знайомство з учасницями), думали, що кожному роздадуть сценарій – хто, коли і що говорить. Але ж ні! Нас завели з різних кутів, посадили за один стіл і вже з першого ж дубля записали епізод! Було дуже дивно, адже ми це собі уявляли зовсім по-іншому». Але найбільш емоційна частина програми, за словами Мар’яни, – фінальна, коли наречений виходить з конвертом. «Я думала, це зніматимуть з кількох дублів. А ти реально стоїш із закритими очима і чуєш, що у кімнату хтось заходить. Хто заходить, звідки? Емоції переповнювали!».

Єдине, що не сподобалось Мар’яні та змусило її трішки загніватись на «1+1» – це представлення її як «ковбасної баронеси». Подібним прізвиськом відразу «посмакували» тернопільські ЗМІ, передруковуючи один в одного матеріали. «Не розумію чому телеканал на цьому так наголосив. Я ж ковбасу не роблю! Цим займаються мої батьки. Я 7 років працюю в сфері краси. Під час підготовки програми мене знімали у салоні, де я працюю. Та чомусь замість цього показали холодець і ковбасу».

За словами Мар’яни, такої адекватної та спокійної четвірки учасниць на проекті не було давно. «Зазвичай випуски «Чотирьох весіль» не обходяться без стервозних дівчат, яким ну ніяк не вгодиш. А у нас, на диво, все було доволі спокійно, ми одна з одною досі контактуємо, в хороших стосунках. За весь період зйомок не було жодної конфліктної ситуації ні на весіллях, ні поза ними.»

Окрім хорошої компанії учасниць, чортківчанка відмітила професіоналізм знімальної групи, а також всіх, хто причетний до випуску. Адже з учасниками узгоджували найменші деталі, повністю оплачували витрати на проїзд, харчування, проживання – загалом, робота була проведена на високому рівні.

Тож ті, хто хочуть взяти участь у програмі «Чотири весілля» з одного боку можуть бути впевнені у професійно виконаній журналістами роботі, а з іншого – слід пам’ятати, що це в першу чергу шоу, тож подача відзнятого матеріалу вам може і не сподобатись.

Тарас Заяць, Чортків-онлайн