На Тернопільщині водій з Молдови не поділив дорогу з 13-річним скутеристом

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень 29 серпня у селі Будки Почаївської громади Кременецького району.

Близько 15:30 водій автомобіля Mitsubishi Grandis, громадянин Республіки Молдова, допустив зіткнення з електроскутером FADA. За кермом двоколісного транспортного засобу перебував 13-річний місцевий житель.

У результаті аварії хлопець отримав травми та у стані середньої важкості був госпіталізований до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

