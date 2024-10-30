На Тернопільщині восьмеро дітей отруїлися грибами. Оновлено
Як розповіли “Погляду” мешканка Копичинців, двоє дітей відправили у Львівську лікарню. Не отруїлися лише мати та наймолодша дитина.
За інормацією Міністерста охорони здоров’я, двох постраждалих дітей – 2007, 2021 р. н. – транспортували до міста Львова, п’ятьох – 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 р. н. – наразі перевозять до НДСЛ «Охматдит», ще одну дитину перевели до Тернопільської обласної лікарні.
Дорослий, який годував грибами дітей, чоловік 1965 р.н., у важкому стані доставлений до однієї з міських лікарень.
Симптоми отруєння грибами. Інформація від Управління ДСНС України в Тернопільській області.
Перші ознаки отруєння з’являються через 1 – 4 години після вживання грибів, залежно від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів. Симптомами отруєння є біль у животі, головний біль, нудота, пронос. Симптоми повторюються кілька разів через 6 – 48 годин, а смерть настає через 5 – 10 днів після отруєння.
Основні причини отруєнь:
- вживання отруйних грибів;
- неправильне приготування умовно їстівних грибів;
- вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
- вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).
Перша допомога при отруєнні грибами
При найменшій підозрі на отруєння грибами необхідно звернутися по медичну допомогу!
Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; натисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.
Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.
З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.