30 жовтня в реанімаційне відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні, у важкому стані госпіталізовано 8 неповнолітніх дітей віком від 2 до 17 років з діагнозом «Отруєння грибами». Семеро з них з однієї багатодітної сім’ї з Копичинців та ще одна дитина з сусіднього села.

Як розповіли “Погляду” мешканка Копичинців, двоє дітей відправили у Львівську лікарню. Не отруїлися лише мати та наймолодша дитина.

За інормацією Міністерста охорони здоров’я, двох постраждалих дітей – 2007, 2021 р. н. – транспортували до міста Львова, п’ятьох – 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 р. н. – наразі перевозять до НДСЛ «Охматдит», ще одну дитину перевели до Тернопільської обласної лікарні.



Дорослий, який годував грибами дітей, чоловік 1965 р.н., у важкому стані доставлений до однієї з міських лікарень.

Симптоми отруєння грибами. Інформація від Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Перші ознаки отруєння з’являються через 1 – 4 години після вживання грибів, залежно від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів. Симптомами отруєння є біль у животі, головний біль, нудота, пронос. Симптоми повторюються кілька разів через 6 – 48 годин, а смерть настає через 5 – 10 днів після отруєння.

Основні причини отруєнь:

вживання отруйних грибів;

неправильне приготування умовно їстівних грибів;

вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;

вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).

Перша допомога при отруєнні грибами

При найменшій підозрі на отруєння грибами необхідно звернутися по медичну допомогу!

Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; натисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.

Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.

З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.









