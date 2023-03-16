Тернополян запрошують долучитися до цифрового прибирання 2023: очистіть планету від зайвих гігабайтів!

Станьте учасником міжнародної акції цифрового прибирання «Digital Cleanup» з 18 березня по 22 квітня 2023 року. Приєднуйтесь до відповідального життя разом з найбільшим екорухом країни Let’s do it Ukraine. Це сучасний та безпечний онлайн формат прибирання, до якого може долучитися кожен. Як і матеріальні забруднювачі, цифрові програми та файли також створюють відходи – а саме невикористані, застарілі та непотрібні програми, файли і навіть веб-сторінки.

Видаляйте маловідомі програми, непотрібні електронні листи, дублікати фотографій, беззмістовні відео, хмарні сховища з невикористовуваними файлами та зменшуйте кількість викидів CO2 в атмосферу. Таке онлайн прибирання також продовжить життя вашим гаджетам та вбережуть гаманець від численних витрат на ремонт або покупку нових телефонів, комп’ютерів, ноутбуків.

Користуйтесь підказками, в нагоді стане спеціальний чек-лист з цифрового прибирання. Зберігайте інструкцію та ставте біля виконаних пунктів «✓».

Робіть скріншоти ДО та ПІСЛЯ очищення, діліться своїми успіхами з друзями у соціальних мережах, ставте хештеги #digitalcleanupletsdoitukraine #digitalcleanup #earthrise та відмічайте організаторів:

· facebook.com/letsdoitukraineeco ;

· instagram.com/letsdoitukraine .

Реєструйте свій результат на сайті letsdoitukraine.org/digitalcleanup

Чому ваша участь важлива?

* Кожен спам-лист викидає в атмосферу приблизно 0,3 грама CO2. Під час відправлення мільярду спам-листів витрачається стільки ж парникових газів, як від роботи 3 мільйонів автомобілів

* Щороку Інтернет та його допоміжні системи виробляють 900 мільйонів тонн вуглекислого газу.Це більше, ніж річний обсяг виробництва всієї Німеччини. Якщо процес не зупинити, через десятиліття мережа Інтернету споживатиме 20% загальної енергії у світі.

* Google щодня використовує 15 616 МВт-год енергії – це більше, ніж виробляє дамба Гувера, яка може забезпечити живлення 1 млн жителів на день. А за рахунок енергії, яку ви використовуєте для потокового відео (у середньому 2 години на день), ви можете проїхати до 3000 км за допомогою електричного скутера на рік.

Довідково

У 2022 році під час Всесвітнього дня прибирання 53 338 учасників цифрового прибирання разом очистили свої гаджети від 1 507 164 гігабайтів цифрових відходів. Таким чином вдалося вберегти довкілля від 376,791 тонн викидів в атмосферу CO2 та використання 753 582 кВт-год енергії на рік.