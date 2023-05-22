На Тернопільщині засудили маму підлітка, яка повідомила про несправжній злочин

Монастириський районний суд Тернопільської області притягнув до відповідальності матір 15-річної жительки Монастириської територіальної громади, яка 10.04.2023 року зателефонувала у поліцію та повідомила неправдиву інформацію про те, що її брат побив сусіда і тепер погрожує їй.

Як з’ясовано судом, за результатами виїзду на місце події працівниками поліції встановлено, що вказана інформація не відповідає дійсності, а тому, у зв’язку з недосягненням дівчинкою 16 років (віку, з якого настає адміністративна відповідальність), адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків складено на її матір.

Жінку визнано винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП, та накладено на неї стягнення у виді штрафу у розмірі 850 грн.

Постанова суду набрала законної сили.

Детальніше можна ознайомитись в ЄДРСР за № 603/177/23.