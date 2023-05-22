01:53 | 23.05.2023
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Афіша Тернополя 

У Тернополі стартує набір на базову військову підготовку для цивільних

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Оголошується набір другої групи учасників “Курсу національного спротиву” – базової військової підготовки для цивільних.

Загальна програма курсу складається із 4-х модулів:

🔸 основи домедичної допомоги
🔸 основи роботи з БПЛА
🔸 основи тактики
🔸 стрілецька підготовка (зі стрільбою).

🗓Заняття відбуватимуться щосуботи упродовж 4-х тижнів по одному модулю в день.

🕘Початок о 9:00.

🪖 Курс проводитимуть військові фахівці.

❗️Участь безкоштовна.

✅Вік учасників від 18 до 60 років.

🗓Перше заняття відбудеться 27 травня 2023 року.

⏰Час виїзду та місце проведення буде повідомлено додатково.

ℹ️Запитання та додаткова інформація за тел. +38 (097) 611-59-88.

Реєстрація за посиланням
https://forms.gle/TosLJJHPce4xoUeB9

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