У Тернополі стартує набір на базову військову підготовку для цивільних
Оголошується набір другої групи учасників “Курсу національного спротиву” – базової військової підготовки для цивільних.
Загальна програма курсу складається із 4-х модулів:
🔸 основи домедичної допомоги
🔸 основи роботи з БПЛА
🔸 основи тактики
🔸 стрілецька підготовка (зі стрільбою).
🗓Заняття відбуватимуться щосуботи упродовж 4-х тижнів по одному модулю в день.
🕘Початок о 9:00.
🪖 Курс проводитимуть військові фахівці.
❗️Участь безкоштовна.
✅Вік учасників від 18 до 60 років.
🗓Перше заняття відбудеться 27 травня 2023 року.
⏰Час виїзду та місце проведення буде повідомлено додатково.
ℹ️Запитання та додаткова інформація за тел. +38 (097) 611-59-88.
Реєстрація за посиланням
https://forms.gle/TosLJJHPce4xoUeB9