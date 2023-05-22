У Тернополі стартує набір на базову військову підготовку для цивільних

Оголошується набір другої групи учасників “Курсу національного спротиву” – базової військової підготовки для цивільних.

Загальна програма курсу складається із 4-х модулів:

🔸 основи домедичної допомоги

🔸 основи роботи з БПЛА

🔸 основи тактики

🔸 стрілецька підготовка (зі стрільбою).



🗓Заняття відбуватимуться щосуботи упродовж 4-х тижнів по одному модулю в день.



🕘Початок о 9:00.

🪖 Курс проводитимуть військові фахівці.

❗️Участь безкоштовна.

✅Вік учасників від 18 до 60 років.

🗓Перше заняття відбудеться 27 травня 2023 року.

⏰Час виїзду та місце проведення буде повідомлено додатково.



ℹ️Запитання та додаткова інформація за тел. +38 (097) 611-59-88.

Реєстрація за посиланням

https://forms.gle/TosLJJHPce4xoUeB9