Ланівчанка Надія Печенюк вирощує три сорти лаванди: англійську, лікарську та французьку

Щоб помилуватися пурпуровим цвітом лаванди і насолодитися її ніжним ароматом, не обов’язково підніматися високо в гори. Достатньо поїхати у Ланівці. Мешканка цього міста Надія Печенюк вже два роки вирощує квітку у себе на подвір’ї.

– Відпочиваючи в Криму, я щиро заздрила місцевим мешканцям, що вони можуть насолоджуватися лавандовими краєвидами, – розповідає пані Надія, – Тоді й гадки не мала, що ця гірська квітка зовсім не примхлива і може рости у нашій місцевості. Два роки тому на ринку придбала маленький кущик вузьколистої лаванди і посадила його на клумбі. Знаю, що ця рослина любить піщані та кам’янисті ґрунти, але я вирішила ризикнути і висадила її у наш чорнозем, змішаний із торфом. Перші дні щедро поливала, але, як з’ясувалося, лаванда не хоче багато вологи, тож її листочки опустилися додолу. Коли полив припинила, то вже через кілька днів рослина ожила. Щоправда, влітку, під час спеки, я все ж даю їй воду.

У Надії Печенюк є три сорти лаванди: вузьколиста, або ж англійська, лікарська та французька. Ці ароматні квіти чудово розмножується з насіння та методом живцювання. Доглядаючи за лавандою, пані Надія нагадує про щорічну обрізку пагонів, яку найкраще проводити ранньою весною та восени. Така процедура допомагає омолодити рослину і сформувати красивий та пишний кущ. Зими лаванда не боїться. Вона легко переносить навіть тридцятиградусні морози. Тож викопувати її не потрібно, а от утеплити бажано.

– Двічі в місяць я підгодовую лаванду банановими шкірками та ячними шкаралупами, – ділиться досвідом жінка. – У п’ятилітрову пляшку кладу дві-три шкірки з банана і заливаю водою. Даю постояти чотири-п’ять днів. Половину іншої пляшки заповнюю шкаралупами з-під яєць, заливаю водою і залишаю на тиждень. Відтак півлітра цього розчину розводжу у п’яти літрах води і підживлюю рослини. Таким методом підгодовую не лише лаванди, а й троянди та інші квіти на своєму городі.

Лаванда у Ланівцях квітне майже все літо. Господиня починає її збирати у період масового цвітіння – наприкінці червня-початок липня. В цей час у неї найбільш сильний аромат і забарвлення. Із пурпурових гілочок пані Надія робить букетики, квітами наповнює власноруч пошиті ситцеві мішечки, які кладе до шафи. Вони не лише ароматизують одяг та білизну, а й відлякують міль. Лавандове саше, за словами жінки, – один із кращих способів наповнити будинок витонченим ароматом.

Популярна лаванда і в кулінарії. Її квіти Надія Печенюк додає до солодкої випічки. Лавандове печиво має ніжний смак і приємний аромат.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”