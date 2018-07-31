Священика з Великої Березовиці нагороджено золотим хрестом

28 липня, в день празника св. рівноапостольного князя Володимира, парафія смт Велика Березовиця святкувала храмовий празник та 25-тилітній ювілей. З цієї нагоди прибув архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), який очолив празничне богослужіння. Йому співслужили декан Великоберезовицький о. Василь Брона, декан Великоглибочанський о. Роман Гриджук та велика кількість запрошених священиків.

Архиєрей привітав громаду вірних з празником та вручив настоятелю місцевого храму о. Святославу Ласковому церковну нагороду – золотий хрест. Відтак уділив ієрейські свячення диякону Ярославу Сенюку.

З нагоди храмового празника було освячено дитячий майданчик на честь блаженної пам’яті Любомира (Гузара).

Прес-служба архиєпархії