Стали відомі прізвища депутатів ОТГ на Тернопільщині від Аграрної партії

На виборах до об’єднаних територіальних громад Тернопільщини Аграрна партія здобула перемогу в громаді Зборова та посіла 2 і 3 місце у громадах Ланівців та Хоросткова відповідно.

В результаті, у Зборівській ОТГ буде 8 депутатів, що представляють Аграрну партію, у Лановецькій – 5, у Хоростківській – 3.

Пропонуємо читачам ознайомитися, хто ж став депутатом від Аграрної партії в кожній з цих громад.

Зборівська ОТГ



Гамрач В.О. – Народився в м.Тернопіль. Громадянин України. Освіта вища (магістр, Тернопільський національний економічний університет). Приватний підприємець з 2010 року, на даний час очолює ПП «Агропродсервіс Ярчівці». Виховує 2-х дітей.

Луцишин С.С. – Народилася в смт Козова. Громадянка України. Освіта вища (Українська сільськогосподарська академія). З 2008 року працює в ТОВ «Агропродсервіс Інвест», на даний час на посаді менеджера з обслуговування банку землі. Одружена, виховує дочку.

Ратуш Є.П. – Народився в с.Вільшанка Зборівського району. Громадянин України. Освіта середня-спеціальна (Зборівське СПТУ №30). З 2011 року працює начальником відділу ПП «Агропродсервіс Ярчівці». Одружений, виховує 5 дітей.

Палка Н.Б. – Народилася в с. Розгадів Зборівського району. Громадянка України. Освіта вища (у 2005 р. закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа»). З 2014 р. і по даний час працює лікарем загальної практики сімейної медицини в Зборівському районному центрі первинної медичної санітарної допомоги). Одружена.

Дольний З.Б. – Народився в с. Дубівці Тернопільського району. Громадянин України. Освіта вища (в 2001 році закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «вчений агроном»). З 2013 року – директор ТзОВ «Агропродсервіс Вест». Одружений. Виховує доньку.

Мотрук В.П. – Народився в смт Козова. Громадянин України. Освіта вища (Тернопільський державний педагогічний інститут). З 1992 року і по цей час працює головою на власному фермерському господарстві «Збруч». Член виконкому Кабарівецької сільської ради. Одружений, виховує 2-х дітей.

Сисак В.В. – Народився в с.Перепельники Зборівського району. Громадянин України. Освіта вища (Львівська академія ветеринарної медицини ім.Гжицького). З 2013 року працює ветлікарем ТОВ «Агропродсервіс Інвест». Депутат двох скликань Перепельницької сільської ради. Одружений, виховує 2-х дітей.

Білан Я.І. – Народилася в с.Плісняни Зборівського району. Громадянка України. Освіта вища (Тернопільский державний педагогічний інститут). З 2007 року працює методистом КУ «Зборівський районний методичний кабінет». Одружена.

Лановецька ОТГ



Смолій О.П. – Народився в м.Ланівці. Громадянин України. Освіта вища (Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка). Працює вчителем хімії та біології в НВК «Лановецька ЗОНІ №1 І-ІІІ ступенів ліцей їм. Ю.Коваля». Одружений, виховує доньку.

Вигонний Я.П. – Народився в с. Юськівці Лановецького району. Громадянин України. Освіта середня. З 2008 року і по сьогоднішній день працює директором виробничого підрозділу «Світ Поділля» в ТОВ «Волочиськ Агро». Є депутатом сільської ради с. Юськівці. Одружений. Виховує двох доньок.

Скакун Ю.П. – Народився в с. Оришківці Лановецького району. Громадянин України. Освіта вища (у 2006 р. закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «інженер-будівельник»). З 2015 р. і по сьогоднішній час працює садоводом у ТзОВ «Агро-Ланівці». Одружений. Виховує двох доньок.

Хаблюк І.М. – Народився в с. Білозірка, Лановецького району. Громадянин України. Освіта вища, юридична. З 2015 р. і по сьогоднішній час працює директором ТзОВ «Агро-Ланівці». Одружений. Виховує Доньку та сина.

Луцик В.О. – Народився в с. Котюжини Збаразького району. Громадянин України. Освіта вища (в 1986 р. закінчив Тернопільський державний медичний інститут). Після закінчення інституту і по сьогодні працює сімейним лікарем Якимівецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Був три рази обраний депутатом Лановецької районної ради. Одружений. Виховує доньку та сина.Хоростківська ОТГ

Хоростківська ОТГ

Гладій Ю.М. – Народився в с.Клювинці. Громадянин України. Освіта вища (закінчив Тернопільську філію Європейського університету). Після закінчення навчального закладу і по сьогодні працює бухгалтером в СФГ «Калина». Організатор спортивних заходів. Неодружений.

Сліпець С.В. – Народився в с.Клювинці. Громадянин України, освіта вища, тимчасово не працює Одружений. Виховує трьох синів.

Мудрий В.Я – Народився в с.Клювинці. Громадянин України, освіта професійно-технічна, працює заступником бухгалтера СФГ «Калина». Неодружений.

Саранчуківська ОТГ

Дубчак Іван Богданович – громадянин України, освіта середньо-спеціальна. Майстер виробничого навчання БАТІ. Одружений, виховує 2дітей.