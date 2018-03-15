Іван Білосевич із Кременця вишив портрет своєї мами

Хотів зробити приємний та оригінальний подарунок для мами і вишив її портрет. Розпочав роботу ще минулої весни на полігоні, а завершив її лише тепер. Трішки не встиг до дня народження мами, та вона безмежно щаслива такому прояву уваги від сина.

А вишиванням зайнявся вперше і одразу за такі серйозні речі.

“Трішки не встиг до її дня народження, бо не завжди є час, коли мав хвилинку, тоді й брав до рук голку з ниткою”, – каже Іван Білосевич.

За фахом Іван педагог. Наразі доцент кафедри теорії методики трудового навчання та технологій Кременецької ОГПА ім.Т. Шевченка.

На вишиваний портрет підібрав понад 60 кольорів. Сама робота вийшла розміром 29 на 37 сантиметрів.

Надзвичайною її не вважає. Просто вдячний мамі, що вона є.

“Я лише хотів хоч трішки компенсувати мамині постійні переживання і любов до мене”, – каже Іван.

Зізнається, що щодня відчував підтримку і молитву мами, перебуваючи в АТО.

Джерело: Кременець City