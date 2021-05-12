Преимущества лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция волос в настоящее время является одной из самых популярных эстетических процедур как для женщин, так и для мужчин.

В отличие от других процедур по удалению волос, полностью безопасна только лазерная эпиляция, которая направлена на поверхность кожи и позволяет удалить волосы навсегда, разрушая волосяные фолликулы и предотвращая восстановление волос.

Где пройти лазерную эпиляцию в Киеве

Полный курс лазерной эпиляции можно пройти в клинике «Люменис» (lumenis.com.ua ).

Благодаря современным технологиям, используемым в «Люменис», вы легко избавитесь от ненужных волос. При помощи лазерной эпиляции можно:

безопасно и эффективно обработать кожу любого цвета;

удалить светлые и рыжие волосы;

очистить подмышки, а также;

зону бикини,

зону над верхней губой.

В зависимости от участка тела процедура занимает от нескольких до нескольких десятков минут.

Эффект от лечения проявится через 10–14 дней, когда волосы начнут «выпадать».

Лазер последнего поколения очень эффективен и может работать круглый год, независимо от фототипа кожи и цвета волос.

В зависимости от цвета и толщины волос пациента рекомендуется несколько процедур. Обычно проводится серия из 4–10 процедур с интервалом 4–8 недель.

Рекомендации до лечения

Перед процедурами эпиляции нельзя использовать другие методы удаления волос (выщипывание пинцетом, воском, механическими эпиляторами), потому что луковица тогда лишается волосяного фолликула, и лазер ни на что не влияет.

Единственный разрешенный метод — это сбрить волосы.

Лазер работает только с волосами, которые растут в настоящее время (анаген). За один сеанс удаляют около 50% волос, находящихся в этой фазе. Через несколько дней после процедуры волосы с поврежденным корнем выпадают.

В связи с тем, что кожа, помимо волос в фазе роста, также имеет волосы в фазе перехода (катаген) и в фазе покоя (телоген), невозможно удалить все волосы за один раз.

Рекомендации после лечения

Сразу после процедуры кожа может слегка покраснеть, опухнуть, а волосы затвердеть. Такое покраснение обычно держится несколько часов.

После процедуры нельзя загорать как минимум 30 дней. Через 4 недели после процедуры нужно нанести крем на обработанный участок.

Подробные рекомендации пациент получает на консультации врача перед процедурой.

Показания к лечению

Вросшие волосы. Раздражение после бритья. Темная щетина. Светлые волосы (например, на лице).