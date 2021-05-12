Преимущества лазерной эпиляции
Лазерная эпиляция волос в настоящее время является одной из самых популярных эстетических процедур как для женщин, так и для мужчин.
В отличие от других процедур по удалению волос, полностью безопасна только лазерная эпиляция, которая направлена на поверхность кожи и позволяет удалить волосы навсегда, разрушая волосяные фолликулы и предотвращая восстановление волос.
Где пройти лазерную эпиляцию в Киеве
Полный курс лазерной эпиляции можно пройти в клинике «Люменис» (lumenis.com.ua).
Благодаря современным технологиям, используемым в «Люменис», вы легко избавитесь от ненужных волос. При помощи лазерной эпиляции можно:
- безопасно и эффективно обработать кожу любого цвета;
- удалить светлые и рыжие волосы;
- очистить подмышки, а также;
- зону бикини,
- зону над верхней губой.
В зависимости от участка тела процедура занимает от нескольких до нескольких десятков минут.
Эффект от лечения проявится через 10–14 дней, когда волосы начнут «выпадать».
Лазер последнего поколения очень эффективен и может работать круглый год, независимо от фототипа кожи и цвета волос.
В зависимости от цвета и толщины волос пациента рекомендуется несколько процедур. Обычно проводится серия из 4–10 процедур с интервалом 4–8 недель.
Рекомендации до лечения
Перед процедурами эпиляции нельзя использовать другие методы удаления волос (выщипывание пинцетом, воском, механическими эпиляторами), потому что луковица тогда лишается волосяного фолликула, и лазер ни на что не влияет.
Единственный разрешенный метод — это сбрить волосы.
Лазер работает только с волосами, которые растут в настоящее время (анаген). За один сеанс удаляют около 50% волос, находящихся в этой фазе. Через несколько дней после процедуры волосы с поврежденным корнем выпадают.
В связи с тем, что кожа, помимо волос в фазе роста, также имеет волосы в фазе перехода (катаген) и в фазе покоя (телоген), невозможно удалить все волосы за один раз.
Рекомендации после лечения
Сразу после процедуры кожа может слегка покраснеть, опухнуть, а волосы затвердеть. Такое покраснение обычно держится несколько часов.
После процедуры нельзя загорать как минимум 30 дней. Через 4 недели после процедуры нужно нанести крем на обработанный участок.
Подробные рекомендации пациент получает на консультации врача перед процедурой.
Показания к лечению
- Вросшие волосы.
- Раздражение после бритья.
- Темная щетина.
- Светлые волосы (например, на лице).