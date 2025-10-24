Польща – №1 серед покупців тернопільських товарів

У січні–вересні 2025 року Тернопільська митниця оформила понад 17 357 експортних декларацій, що дозволило вивезти за кордон більше 463 тисяч тонн товарів на суму понад 580 мільйонів доларів США.

За даними митниці, беззаперечними лідерами експорту стали соняшникова олія та електричні світильники, частка кожного з яких становить по 11 % від загального обсягу продукції.

Високим попитом також користуються:

цукор ,

декоративні оболонки з алюмінієвої фольги ,

пшениця.

Серед основних торговельних партнерів Тернопільщини лідерство утримує Польща, куди спрямовано майже 40 % усього експорту. Значні обсяги продукції постачаються також до Італії, США, Нідерландів, Болгарії та інших країн Європи.

Як зазначають у митниці, розвиток експортного потенціалу Тернопільської області відбувається завдяки плідній співпраці митниці та підприємців краю, що сприяє зростанню обсягів вивезення української продукції на міжнародні ринки.