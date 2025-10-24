“Тютюновий бізнес” по-чорному: у Тернополі вилучили тисячі пачок фальсифікату

Поліцейські викрили 56-річного жителя Тернополя, який займався незаконним виготовленням і збутом тютюнової продукції без марок акцизного податку. Протиправну діяльність зупинили слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що чоловік організував підпільний «бізнес» із продажу фальсифікованих цигарок. Він не був зареєстрований як підприємець і не мав жодного дозволу на зберігання чи реалізацію тютюнових виробів. Незважаючи на це, тернополянин налагодив збут продукції без акцизних марок серед місцевих мешканців.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків у помешканнях та приміщеннях, які використовував фігурант. У результаті вилучено 4 295 пачок цигарок без акцизних марок, а також готівку в різній валюті на суму понад пів мільйона гривень.

Поліцейські встановлюють джерело походження вилученої фальсифікованої тютюнової продукції.

Як з’ясувалося, чоловік уже мав судимість за аналогічний злочин — у 2022 році його засудили до штрафу в розмірі 85 тисяч гривень. Попри це, після відбуття покарання він знову повернувся до незаконного бізнесу.

Наразі тернополянину оголошено підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Санкція статті передбачає штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Триває досудове розслідування.