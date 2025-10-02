Понад 15 мільярдів гривень – внесок Тернопільщини до Зведеного бюджету України

За 9 місяців цього року платники податків Тернопільської області спрямували до Зведеного бюджету України 15 млрд 104,7 млн гривень. Це майже на 3 млрд грн або 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Перевиконання планових показників становить понад 1,2 млрд гривень.

До загального фонду державного бюджету надійшло більш як 7 млрд грн – це на 409,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Основними джерелами надходжень стали:

– податок на додану вартість – 2,6 млрд грн;

– податок на доходи фізичних осіб – 1,6 млрд грн;

– військовий збір – майже 1,7 млрд грн;

– податок на прибуток підприємств – 823 млн грн.

Головне управління Державної податкової служби у Тернопільській області висловлює щиру вдячність відповідальному бізнесу за незламність, активність й свідоме ставлення до сплати податків. Саме завдяки сумлінним платникам вдається отримувати стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів.