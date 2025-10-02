Трагічна втрата для Тернопільщини: загинув Герой Петро Іванів

Під час виконання військового обов’язку загинув Петро Іванів, уродженець села Вістря. Механік-водій 5 штурмової бригади ЗСУ загинув поблизу населеного пункту Степове, Синельниківського району, Дніпропетровської області. Повідомояє Коропецька селищна рада.

Петро Іванів, народжений 10 липня 1970 року, мужньо боровся за незалежність України, віддаючи своє життя для захисту рідної землі. Його загибель стала важким ударом для всієї громади. Селяни Вістря і всі жителі Коропеччини згадуватимуть Петра як справжнього героя, відданого своїй країні.

У зв’язку з трагедією, в Коропецькій територіальній громаді оголошено Дні жалоби з 3 по 6 жовтня. В цей період місцеві органи влади закликають жителів громади вшанувати пам’ять загиблого героя.

Петро Іванів, який віддав своє життя за Україну, залишиться в серцях, як символ відваги і жертовності.

Вічна пам’ять Герою!