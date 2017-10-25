Пріоритетом номер один для нас є інтереси громади, -Роман Казновецький

«Наш пріоритет – створювати умови для розвитку молоді, вирішення екологічно-господарських питань, проведення ремонту доріг, поліпшення матеріальної бази комунальних установ, проведення водопостачання, вуличного освітлення, відновлення зон для відпочинку та зведення спортивних майданчиків». Так окреслює пріоритети роботи кандидат на голову Лановецької міської об’єднаної територіальної громади Роман Казновецький, який вже майже два роки є міським головою Ланівців. Нагадаємо, 29 жовтня в Україні відбудуться вибори до об’єднаних територіальних громад.

– Які у вас плани щодо розвитку Лановецької громади?

– Є питання, які є спільними для всієї територіальної громади. Наприклад, у всіх населених пунктах плануємо розпочати будівництво дитячо-спортивних майданчиків. Це буде інвестиція в здорове майбутнє нашої нації. Гостро стоїть потреба поліпшення матеріальної бази комунальних установ. Тому над цим будемо інтенсивно працювати. Болючим питанням залишається досі плачевний стан вулично-дорожньої мережі. Вона потребує поліпшення у всіх селах громади. Оскільки дороги дуже зношені. Йдеться про с. Юськівці, Загірці, Михайлівка, Якимівці, Татаринці, Краснолука.

– За два роки ви майже на 100 % освітили вулиці у Ланівцях. Чи вдасться це зробити у селах новоствореної ОТГ?

– Так, на даний час освітлено понад 90% вулиць міста. Провели освітлення київської траси, старі ліхтарі замінили на світлодіодні. Цей досвід безперечно пригодиться у розбудові інфраструктури в селах Лановецької об’єднаної територіальної громади. Адже цілий ряд населених пунктів потребує забезпечення вуличним освітленням – це с. Загірці, Михайлівка, Якимівці, Татаринці, Краснолука, частково Юськівці.

– Яка ситуація щодо забезпечення населення водопостачанням?

– У Ланівцях ми вже два роки працюємо у цьому напрямку. Зараз детально вивчаємо, наскільки гостро стоїть ця проблема у селах Лановецької ОТГ. У нас є вже плани щодо конкретних проектів – це виготовлення проектно-кошторисних документацій для забезпечення водопостачання мешканців сіл Загірці та Михайлівка, Якимівці та Татаринці.

– У багатьох містах області взялися за вирішення питання очисних споруд? Яка у вас ситуація?

– За допомогою обласної адміністрації і за кошти Державного фонду регіонального розвитку та міського бюджету побудували очисні споруди та насосну станцію, яка перекачує фекалії на очисні споруди. В жовтні цього року дані об’єкти запустили. З точки зору екології це дуже важливий і масштабний проект, так як із початку 90-х років очисних у місті не було.

– Ланівці – це адміністративний центр об’єднаної територіальної громади. Чи облаштовані зони дозвілля у місті?

– Я ланівчанин і пам’ятаю, що в дитинстві Лановецький зоологічний сад був місцем сімейного дозвілля. Із 90-их років ця заповідна зона площею 10 га знаходиться у занедбаному стані. Коли став міським головою, почав шукати шляхи, як врятувати сад від повного знищення і відновити його як центр проведення дозвілля та відпочинку. Для цього розробили проект благоустрою цієї території і в 2017 році розпочали роботи. Відновлення цього саду – це розвиток туристичного, спортивного напрямків.

– Хто у вашій команді фахівців, які допомагатимуть вам реалізовувати плани розбудови інфраструктури громади?

– Плани у нас масштабні і вони сформовані на основі вивчення нагальних потреб людей. Для реалізації нищенаведених завдань надзвичайно важливим буде для мене підтримка депутатів, які балотуються разом зі мною від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Ми єдина команда, яка ставить перед собою мету – працювати на благо інтересів громади і реалізувати стратегічні плани розвитку Лановецької ОТГ.

Першочергові завдання Лановецької міської об’єднаної територіальної громади:

– створення Індустріального парку з метою залучення інвестицій для створення нових робочих місць;

– повне вуличне освітлення усіх населених пунктів громади;

– будівництво біологічних очисних споруд продуктивністю 50 м.куб/добу на масиві цукрового заводу;

– поточний ремонт, реконструкція та будівництво систем водопостачання та водовідведення населених пунктів громади;

– реконструкція доріг по вул. Новосілка і Польова м. Ланівці;

– реконструкція доріг по вул. Молодіжна, Богуна, Польова м. Ланівці;

– капітальний ремонт дороги по вул. Тернопільська-Незалежності;

– капітальний ремонт дороги по вул. Українська м. Ланівці;

– капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка м. Ланівці;

– реконструкція тротуарів по вул. Волинська м. Ланівці;

– будівництво тротуару по вул. Вишнівецька (від вул. Миру до вул. Сагайдачного) м. Ланівці;

– проведення капітального та поточного ремонту дорожньої та вуличної мережі, під’їзних автошляхів в селах Юськівці, Загірці, Михайлівка, Якимівці, Татаринці, Краснолука, Оришківці, Волиця, М.Кусківці у зв’язку із надмірною зношеністю;

– реалізація проекту із реконструкції набережної ставу у м. Ланівці;

– будівництво дитячо-спортивних майданчиків в селах Юськівці, Загірці, Михайлівка, Якимівці, Татаринці, Краснолука;

– будівництво спортивного футбольного поля розміром 40х20 м з облаштуванням штучного покриття на території НВК «Лановецька ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. – ліцей імені Юрія Коваля»;

– налагодження системи вивезення твердих побутових відходів у населених пунктах, які увійдуть в громаду;

– проведення енергоефективних заходів та поліпшення матеріальної бази комунальних установ.