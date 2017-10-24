Що громада біля Тернополя втілюватиме за 21 млн. грн.

Станом на сьогоднішній день проводяться проектні-кошторисні роботи по будівництву мережі вуличної каналізації і очисних споруд в селі Гаї-Гречинські Тернопільського району Тернопільської області. Орієнтовна вартість будівництва 21 млн. грн.

По даному проекту була подана заявка на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для залучення коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Для реалізації проекту на протязі 3-ох років громада очікує отримати, в разі затвердження проектної заявки, 12 млн. грн.