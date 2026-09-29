Катерина «Пташка» Поліщук отримає міжнародну відзнаку за мужність у Варшаві

Українська парамедикиня, захисниця «Азовсталі» та колишня військовополонена Катерина «Пташка» Поліщук отримає Lord Ashcroft Award for Courage — відзнаку за мужність, яку вручають людям за проявлену особисту хоробрість у небезпечних обставинах.

Про це повідомили організатори Warsaw Security Forum 2026.

Нагороду Катерині Поліщук вручить її засновник — британський лорд Майкл Ашкрофт. Перед церемонією генерал Девід Петреус виголосить промову на її честь.

Lord Ashcroft Award for Courage заснована лордом Ашкрофтом, який багато років досліджує історії військової мужності та нагороди за хоробрість. Ашкрофт також є власником великої приватної колекції британських хрестів Вікторії — найвищої британської нагороди за хоробрість перед обличчям ворога.

У повідомленні про цьогорічну відзнаку організатори називають Катерину Поліщук українською парамедикинею, захисницею «Азовсталі», колишньою військовополоненою та чинною військовослужбовицею.

Катерина Поліщук родом із Тернопільщини. Вона народилася 31 березня 2001 року в селі Соснівка. Навчалася у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької та здобувала музичну освіту.

Навесні 2021 року Катерина добровільно вирушила на фронт, пройшла курси домедичної допомоги та долучилася до медичного батальйону «Госпітальєри». Після початку повномасштабного вторгнення вона перебувала у Маріуполі та працювала медиком. Згодом разом з іншими захисниками опинилася на території «Азовсталі».

Катерина стала відомою широкій аудиторії завдяки відео, на яких вона співала українські пісні в укриттях «Азовсталі». Її виконання стало одним із символів оборони Маріуполя.

19 травня 2022 року після виходу захисників «Азовсталі» Катерина потрапила у російський полон. 21 вересня того ж року її звільнили під час обміну полоненими.

У грудні 2022 року Катерину Поліщук нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Також вона має звання почесної громадянки Тернополя.

Цьогорічну Lord Ashcroft Award for Courage Катерині Поліщук вручать під час щорічної зустрічі Warsaw Security Forum, яка відбудеться 12–13 жовтня у Варшаві. У 2026 році партнером форуму є Норвегія.

Warsaw Security Forum — міжнародна платформа для обговорення питань європейської та трансатлантичної безпеки. Щорічна зустріч проходить у Варшаві з 2014 року та збирає представників урядів, військових, міжнародних організацій, експертного середовища та громадянського суспільства.