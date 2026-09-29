Двічі бив, отримав штраф, але продовжив насильство: на Тернопільщині чоловік знущається над дружиною

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жителя Бучацької громади, який систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї дружини. Раніше цього року правоохоронці вже двічі відкривали провадження через побиття жінки.

До співробітників Бучацького відділення поліції звернулася 28-річна жителька одного із сіл громади. Вона повідомила, що її чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводиться агресивно та погрожує їй розправою.

Поліцейські виїхали за місцем проживання родини та задокументували факт домашнього насильства.

Під час перевірки з’ясувалося, що цього року щодо чоловіка вже двічі розпочинали кримінальні провадження за фактами побиття дружини. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Однак це не зупинило чоловіка — він продовжив чинити щодо дружини психологічне та фізичне насильство.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Невдовзі чоловікові мають повідомити про підозру. За вчинене йому може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Загалом від початку 2026 року поліцейські Тернопільщини розпочали 58 кримінальних проваджень за фактами домашнього насильства та склали 1270 адміністративних протоколів щодо домашніх кривдників.

У поліції наголошують, що домашнє насильство — це не «сімейна сварка» і не приватна справа. Систематичні образи, погрози, приниження, психологічний тиск та фізичне насильство можуть мати серйозні наслідки.

У разі небезпеки правоохоронці закликають звертатися по допомогу до поліції та відповідних служб.