2,5 тис доларів США за зняття з розшуку – на Тернопільщині судитимуть підполковника ТЦК

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного підполковника – начальника підрозділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому інкримінують зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у червні 2026 року до військовослужбовця звернувся громадянин із проханням допомогти зняти військовозобов’язаного з розшуку за порушення правил військового обліку.

Підполковник повідомив, що за гроші зможе вплинути на колег із ТЦК та СП, аби вони внесли до системи «Оберіг» відповідні відомості та зняли військовозобов’язаного з розшуку.

Згодом він надіслав посереднику повідомлення із зазначенням суми – 2,5 тисячі доларів США. Під час наступної зустрічі військовослужбовець підтвердив свої наміри, а 9 червня 2026 року отримав обумовлені кошти. Протиправну діяльність підполковника задокументували, після чого його затримали.

Наразі військовослужбовця виведено у розпорядження начальника Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у Львові.

Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.