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У Бережанській громаді медики обстежили 70 підопічних психоневрологічного інтернату

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У Тернопільській області триває реалізація ініціативи «Дні здоров’я», започаткованої Департаментом охорони здоров’я Тернопільської ОВА.

28 вересня у селі Краснопуща Бережанської громади медики КНП «Бережанська ЦМЛ» та Бережанського центру первинної медико-санітарної допомоги провели комплексне обстеження підопічних психоневрологічного будинку-інтернату.

Під час виїзду медики обстежили 70 підопічних та провели консультації лікарів різних спеціальностей.

Крім того, 40 людей пройшли «Скринінг здоров’я 40+». Також підопічним провели флюорографічне обстеження та надали індивідуальні рекомендації.

Ініціатива «Дні здоров’я» передбачає виїзди медичних працівників, зокрема для забезпечення доступу до медичної допомоги людей, які потребують особливої турботи.

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