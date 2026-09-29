22:02 | 29.09.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Самовбивці на дорогах Тернополя

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі на вулиці Протасевича сталася ДТП за участю пішохода та автомобіля Volkswagen.

За інформацією Патрульної поліції Тернопільської області, пішохід раптово вийшов на проїзну частину поза межами пішохідного переходу. У цей момент перед службовим автомобілем патрульних сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій Volkswagen, намагаючись уникнути наїзду на пішохода, здійснив різкий маневр. У результаті зовнішнім боковим дзеркалом автомобіля він зачепив пішохода.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не травмувався.

На пішохода патрульні склали протокол за статтею 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

У патрульній поліції наголошують, що всі учасники дорожнього руху повинні дотримуватися правил. Раптовий вихід на проїзну частину та інші необережні дії можуть призвести до серйозних наслідків.

Відео переглянути можна ТУТ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *