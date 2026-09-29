Самовбивці на дорогах Тернополя

У Тернополі на вулиці Протасевича сталася ДТП за участю пішохода та автомобіля Volkswagen.

За інформацією Патрульної поліції Тернопільської області, пішохід раптово вийшов на проїзну частину поза межами пішохідного переходу. У цей момент перед службовим автомобілем патрульних сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій Volkswagen, намагаючись уникнути наїзду на пішохода, здійснив різкий маневр. У результаті зовнішнім боковим дзеркалом автомобіля він зачепив пішохода.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не травмувався.

На пішохода патрульні склали протокол за статтею 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

У патрульній поліції наголошують, що всі учасники дорожнього руху повинні дотримуватися правил. Раптовий вихід на проїзну частину та інші необережні дії можуть призвести до серйозних наслідків.

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