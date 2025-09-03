Рекордний хліб з ароматом незламності: пекар із Чорткова здивував Україну

Пекар з Чорткова Віталій Колошиць разом із колегою Ігорем Лаврешиним встановили у Києві національний рекорд України – «Найбільший хліб, випечений у печі на дровах». Унікальний хліб отримав символічну назву – «Хліб Єдності».

Випічка відбулася 31 серпня. Автори наголошують, що цей хліб – не просто кулінарне досягнення, а потужний символ сили та єдності України.

«Він про силу, єдність та Україну. У цьому «Великому Хлібі» було використане борошно різних виробників. Це Чернігівська область – СТОВ «Віра», с. Вихвостів; Миколаївська область – ТОВ «Орташ Україна»; Львівська область – ТОВ «Дивомлин»; Кіровоградська область – Торговий дім «Зернарі»; Харківська область – СТОВ «Гусарівське». Борошно з зерна з деокупованих, розмінованих територій. Єднаймось через ремесло!», – зазначив Віталій Колошиць.

Його колега Ігор Лаврешин додав, що «Хліб Єдності» створений на заквасці із чотирьох видів борошна, зібраного на визволених землях.

«Міць нашого великого хліба не в кілограмах, а в його енергетиці. Це зерно – справжній Фенікс. Воно бачило темряву, але проросло до сонця. Воно воскресло з попелу війни, щоб стати символом незламності та життя. Саме тому це – «Хліб Єдності». Хліб, що увібрав у себе всю силу нашої землі», – підкреслив він.

Таким чином, новий національний рекорд України став не лише кулінарним досягненням, а й потужним нагадуванням про стійкість та єдність українського народу.