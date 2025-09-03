Резонансне вбивство вишнівецької випускниці: суд прискорює розгляд справи

Справу про вбивство та зґвалтування вишнівецької випускниці Ірини Мукоїди, яка триває понад 7,5 років, нарешті прискорили. Засідання у Кременецькому суді з вересня відбуватимуться двічі на тиждень, а обласний прокурор Віталій Панченко особисто підтримує обвинувачення. За його словами, вирок можна очікувати ще цього року.

Хронологія справи

Тіло Ірини Мукоїди зі слідами насильницької смерті знайшли 26 червня 2017 року на узбіччі траси у смт Вишнівець. Підозрюваного, тоді 16-річного Василя Гнатюка, затримали через тиждень. Йому інкримінують умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням (ст. 115 ККУ) та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 ККУ). За ці злочини закон передбачає позбавлення волі до 15 років.

Справу слухають у закритому режимі через участь неповнолітнього обвинуваченого та злочин проти статевої свободи. Раніше розгляд затягнувся через смерть однієї із суддів, яка потрапила в ДТП у жовтні 2023 року.

Прискорення судового процесу

За клопотанням прокуратури суд збільшив частоту засідань, щоб завершити розгляд у розумні строки. Тепер засідання відбуватимуться двічі на тиждень. У справі працює посилена група прокурорів під керівництвом Віталія Панченка, який особисто підтримує обвинувачення в суді.

— «Сторона обвинувачення наполягає на завершенні судового розгляду ще цього року. Це важливо для відновлення прав потерпілої та забезпечення справедливості», — зазначив Панченко.

Підозрюваний і домашній арешт

Сім років обвинувачений перебував у СІЗО. У 2024 році йому обрали цілодобовий домашній арешт, але він намагався втекти, був спійманий наступного дня та повернений до СІЗО. Під час затримання правоохоронці заявляли, що він був під дією наркотиків, однак адвокат Гнатюка заперечує це. Прокуратура стверджує, що стан сп’яніння підтверджено медичною документацією.

Наступні етапи

Суд зараз допитує свідків, досліджує речові докази та визначає позицію обвинуваченого. Остаточне покарання для Гнатюка буде визначене після завершення всіх судових процедур та перевірки обставин, що можуть пом’якшувати або обтяжувати відповідальність.

Юридична довідка

Ст. 115 ККУ : умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством — від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Ст. 153 ККУ: сексуальне насильство щодо неповнолітньої — від 5 до 7 років.

За інф. 20 хвилин