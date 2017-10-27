Руслан Максимів: «Наше завдання – облаштувати інфраструктуру у громаді і створити нові робочі місця»

Облаштування інфраструктури, проведення ремонтних робіт в освітніх закладах, ФАПах, бібліотеках, будівництво очисних споруд, відновлення кооперативного руху та сприяння створенню нових робочих місць – такі основні пріоритети роботи кандидата на голову Зборівської міської об’єднаної територіальної громади Руслана Максиміва, який вже майже два роки є міським головою Зборова. Про заплановані роботи і першочергові завдання щодо розвитку громади – далі в матеріалі.

– Які проекти будете втілювати першочергово, якщо вас оберуть головою Зборівської об’єднаної територіальної громади?

– Одним з стратегічних питань був і залишається ремонт доріг. У 2016 році за кошти з міського бюджету ми зробили капітальний ремонт вулиць Гетьманська і 8 березня, провели ямковий ремонт. Загалом відремонтували дороги 9 вулиць. Тому плануємо провести поточні та капітальні ремонти доріг на території Зборівської міської громади. Окрім цього, у планах ремонти у ФАПах та бібліотеках, заміна вікон і дверей в клубах сіл громади. Плануємо провести ремонтні роботи в освітніх закладах, йдеться про утеплення фасадів, перекриття шкіл Зборова та сіл Ярчівці, Розгадів, Плісняни, Перепельники. Також хочемо замінити вікна та двері в школах с. Августівка, Кабарівці, Велика Плавуча, Плісняни, Годів, Манаїв та Ярчівці. Важливим питанням є також проведення вуличного освітлення у населених пунктах громади. Пріоритетним напрямком ставимо також інвентаризацію земель, відновлення кооперативного руху. Будемо максимально сприяти створенню нових робочих місць у населених пунктах громади.

– Яка ситуація щодо очисних споруд?

– У 2016 році ми почали у Зборові відновлювати каналізаційну мережу. Очисні споруди міста не працювали із 1986 року. Провели капітальний ремонт водопровідної вежі. Упродовж року відновили 2 кілометри мережі, замінили близько 40 каналізаційних кілець. На сьогоднішній день хочемо запустити в роботу очисні споруди. Цей напрямок роботи є для нас дуже важливим не тільки у Зборові, а загалом в контексті розбудови інфраструктури громади.

– Як ви бачите можливість подальшого облаштування інфраструктури і зон відпочинку?

– У Зборові взялися за відновлення дитячого майданчика у міському парку імені Богдана Хмельницького. Для цього провели благоустрій і закупили нові лавочки та різний інвентар. Парк був занедбаний з радянських часів. На закупівлю сучасного дитячого майданчика Зборівська міська рада виділила 176 тисяч гривень. У парку також планується встановлення тренажерів та прокладання бігових доріжок. Для розваг і відпочинку хочемо облаштувати територію гідропарку.

– А на якій стадії будівництво спортмайданчиків?

– Плануємо інтенсивно працювати у населених пунктах громади над відновленням сільських футбольних полів. У Зборові на даний час будуються два спортивні майданчики. Перший знаходиться на міському стадіоні. За сприяння народного депутата України Тараса Юрика із Фонду соціально-економічного розвитку було виділено 698 тис. грн. на встановлення спортмайданчика зі штучним покриттям та 12 вуличних тренажерів. 21 серпня на сесії міськради виділили ще 250 тисяч на завершення робіт. Другий спортивний майданчик зводиться силами міськради. Долучені багато підприємців. Підтримує фінансово також народний депутат Тарас Юрик. За його сприянням у цьому році було виділено державну субвенцію на закупівлю і встановлення штучної трави. Плануємо розбудувати спортивну інфраструктуру, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, долучати до футболу якомога більше дітей та молоді.

Наша команда у межах новоутвореної Зборівської міської громади уже провела наступні роботи:

– Перекрито дах спортзалу та павільйонів ЗОШ I-IIIст №1. м. Зборова;

– Перекрито дитячий садочок-ясла №1 «Сонечко»;

– Частково замінені вікна в школі та подаровані електричні обігрівачі для ФАПу в с.Августівка;

– Замінені двері клубу в с.Хоробрів та коньки на даху школи с. Велика Плавуча;

– Частково замінені вікна в школах сіл Красна і Калинівка, а також до кінця року в клубах даних населених пунктів будуть замінені всі вікна і двері;

– Замінені вікна і двері в спортзалі с.Ярчівці та вікна в Зборівському районному будинку культури;

– Виділені кошти на будівництво спортивних майданчиків в м.Зборові;

– Виділені кошти для реконструкції покрівлі даху ЗОШ I-IIIст.№2 м.Зборова та спортзалу Зборівської гімназії ім. Р.Завадовича;

– На завершальній стадії реконструкція підвального приміщення Зборівської гімназії ім.Романа Завадовича;

– Розпочато ремонт дороги (підйому) до села Футори;

– У с.Розгадів проведено вуличне освітлення вулиць Бережанська, Кутна і Малий Розгадів, а також підведена вода до їдальні школи;

– Проведене вуличне освітлення, до кінця року буде відремонтований садочок, утеплена і перекрита школа, замінена підлога на першому поверсі в с.Оліїв;

– Частково замінені вікна і двері в клубах сіл Годів, Йосипівка, Івачів, а до кінця року заплановано – в с.Кальне, Храбузна, Ярославичі, Футори, Гарбузів, Розгадів і Манаїв;

– Зроблений ремонт клубу і до кінця року буде проведене освітлення в с.Нище;

– Долучалися і будемо долучатися до ремонту дороги в с.Славна;

– Замінені частково вікна в школі та відкритий садочок в с.Жабиня;

– Замінений холодильник в Перепельницькому геріатричному відділенні та плануємо завершити поточні роботи по ремонті підлоги;

– У селах Кабарівці та Метенів замінена покрівля даху клубів;- Активно долучаємося до проведення патріотичних вишколів, спортивних та культурних заходів на території Зборівського району.



Плани щодо розвитку Зборівської міської об’єднаної територіальної громади:

– Будівництво очисних споруд;

– Ремонт санвузлів ЗОШ I-III ст. № 1 Зборова;

– Перекриття покрівлі даху та утеплення фасаду ЗОШ I-III ст. №2. Зборова;

– Заміна вікон та дверей в школах с.Августівка, Кабарівці, Велика Плавуча, Плісняни, Годів, Манаїв та Ярчівці;

– Заміна вікон і дверей в клубах сіл Кальне, Розгадів, Годів, Йосипівка, Храбузна, Калинівка, Красна, Футори, Вільшанка, Ярославичі, Монилівка, Гарбузів, Манаїв;

– Реконструкція фасаду Зборівської гімназії ім. Р.Завадовича;

– Перекриття шкіл сіл Ярчівці, Розгадів, Плісняни, Розгадів і Перепельники;

– Проведення освітлення сіл Велика Плавуча, Нище і Цицори;

– Поточні та капітальні ремонти доріг на території громади;

– Відновлення кооперативного руху;

– Поточні ремонти в ФАПах та бібліотеках;

– Інвентаризація земель;

– Відновлення сільських футбольних полів та футболу серед молоді та дітей;

– Створення кооперативів, ОСББ та робочих місць.