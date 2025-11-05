Шахраї виманили 40 тисяч гривень у тернополянина через фішингову програму «Тепла зима»

4 листопада 2025 року до правоохоронців звернувся житель одного із сіл Тернопільського району, який став жертвою шахрайства. За словами чоловіка, 2 листопада йому надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилася працівником, що допомагає оформити державну фінансову допомогу за програмою «Тепла зима». Зловмисник надіслав потерпілому посилання для заповнення анкети, яке виявилося фішинговим.

Після того як чоловік перейшов за вказаним посиланням, з його банківської картки було списано 40 000 гривень. Чоловік одразу звернувся до поліції, повідомивши про інцидент.

Схема шахрайства: як зловмисники виманюють гроші

Фішингові посилання — це веб-сторінки, що імітують офіційні сайти державних установ чи фінансових організацій. Шахраї часто використовують ці методи, щоб отримати доступ до особистих даних та банківських карток громадян. У цьому випадку шахраї скористалися вигаданою програмою «Тепла зима», щоб заволодіти великими сумами коштів.

Правоохоронці проводять розслідування

За фактом шахрайства поліція проводить перевірку та з’ясовує всі обставини інциденту. Зараз триває робота по встановленню особи, причетної до цього злочину.

Поліція застерігає громадян

Правоохоронці наголошують, що у випадку отримання повідомлень з підозрілими посиланнями, не слід переходити за ними. Офіційні програми державної підтримки не вимагають від громадян вводити реквізити банківських карток чи коди з SMS.

Як уникнути шахрайства?

Не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони виглядають як офіційні звернення від державних установ чи банків.

Офіційні програми підтримки не просять вводити ваші фінансові дані через сторонні посилання.

Перевіряйте інформацію лише на офіційних урядових сайтах.

Якщо у вас є сумніви, зв’язуйтеся з вашим банком через номер гарячої лінії.

Не давайте шансів шахраям — зберігайте свої кошти!