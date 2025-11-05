Шокуюча аварія в Тернополі: вантажівка виїхала на зустрічку і на пішохідному переході збила чоловіка

На нерегульованому пішохідному переході водій вантажного автомобіля MAN збив тернополянина. 70-річний чоловік отримав важкі тілесні ушкодження. Медикам врятувати життя потерпілого не вдалося – він помер в реанімаційному відділенні. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.



У ході перевірки стало відомо, що аварія трапилася 4 листопада близько 17:00 на вулиці Степана Будного. Водій сідлового тягача MAN із напівпричепом, рухаючись дорогою Тернопіль — Львів — Рава-Руська в напрямку с. Озерна, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив наїзд на перехожого.



Потерпілий від отриманих травм помер. Шістдесятирічного жителя Вінницької області, який керував вантажівкою, затримали за статтею 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Триває слідство відповідно до ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



