Сім’я легкоатлетів Стребкових стала амбасадорами торгової марки «ГАДЗ»

Спортсмени-легкоатлети Наталія та Іван Стребкові стали обличчям фермерського господарства «ГАДЗ».

Відтепер вони популяризують продукцію підприємства на весь світ. Стребкові вважають, що після важкого тренування випити склянку корисного соку і скуштувати чипси ФГ «ГАДЗ» – дуже вдала ідея.

«ГАДЗ» регулярно підтримує спортсменів краю, каже голова фермерського господарства Петро Гадз.

– Наталя та Іван Стребкові – вихідці з Бучаччини. Вони є спортсменами світового рівня. Співпраця з такими знаменитостями – гордість для фермерського господарства «ГАДЗ». З початком війни багато спортсменів були змушені призупинити тренування, втратили заробіток. Наша команда підтримує їх та допомагає реалізуватися, – розповів Петро Гадз.

Легкоатлет Іван Стребков наголошує, продукція фермерського господарства «ГАДЗ» дуже корисна для спортсменів, адже не містить хімічно синтезованих допоміжних речовин.

– Засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз – наш земляк. Він – чесна, відповідальна та працелюбна людина. Ми з Наталею раді, що стали обличчям торгової марки «ГАДЗ». Будемо популяризувати яблука, чипси, соки та пюре з Бучаччини на весь світ під час міжнародних змагань, – підкреслив Іван Стребков.

Спортсмен додав, після перемоги разом із фермерським господарством планують організувати низку спортивних заходів для жителів Тернопільщини.