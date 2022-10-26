20:05 | 26.10.2022
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Сім’я легкоатлетів Стребкових стала амбасадорами торгової марки «ГАДЗ»

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Спортсмени-легкоатлети Наталія та Іван Стребкові стали обличчям фермерського господарства «ГАДЗ».
Відтепер вони популяризують продукцію підприємства на весь світ. Стребкові вважають, що після важкого тренування випити склянку корисного соку і скуштувати чипси ФГ «ГАДЗ» – дуже вдала ідея.
 
«ГАДЗ» регулярно підтримує спортсменів краю, каже голова фермерського господарства Петро Гадз.
 
– Наталя та Іван Стребкові – вихідці з Бучаччини. Вони є спортсменами світового рівня. Співпраця з такими знаменитостями – гордість для фермерського господарства «ГАДЗ». З початком війни багато спортсменів були змушені призупинити тренування, втратили заробіток. Наша команда підтримує їх та допомагає реалізуватися,  розповів Петро Гадз.
 
Легкоатлет Іван Стребков наголошує, продукція фермерського господарства «ГАДЗ» дуже корисна для спортсменів, адже не містить хімічно синтезованих допоміжних речовин.
 
 Засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз – наш земляк. Він – чесна, відповідальна та працелюбна людина. Ми з Наталею раді, що стали обличчям торгової марки «ГАДЗ». Будемо популяризувати яблука, чипси, соки та пюре з Бучаччини на весь світ під час міжнародних змагань, – підкреслив Іван Стребков. 
 
Спортсмен додав, після перемоги разом із фермерським господарством планують організувати низку спортивних заходів для жителів Тернопільщини.

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