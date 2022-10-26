Борщівські рятувальники ліквідували пожежу закинутої житлової будівлі

25 жовтня в с. Іванків Скала-Подільської ТГ Чортківського району виникла пожежа закинутого житлового будинку.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку та перекриття загальною площею 6 м.кв., пошкоджено перекриття загальною площею 4 м.кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевою пожежною командою с. Скала-Подільська. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову будівлю.