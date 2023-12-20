На Тернопільщині провели навчання на випадок виникнення надзвичайної ситуації

На Тернопільщині відбуваються командно-штабні навчання з підготовки органів управління, сил та засобів Тернопільської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до реагування на можливі загрози.

У Центрі управління надзвичайними ситуаціями відбулось позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Під час засідання присутні керівники силових структур доповіли щодо того, як проходять командно-штабні навчання. Які організували з метою відпрацювання алгоритмів дій, щодо подолання наслідків змодельованої надзвичайної ситуації, пов’язаної з аварійним відключенням тепло-, газо-, електро– та водопостачання об’єктів критичної інфраструктури та заходів для недопущення пошкодження внутрішньобудинкових мереж житлових будинків й організації життєдіяльності населення громади.

На місці відтворили надзвичайну ситуацію – влучання ворожої ракети в обʼєкт критичної інфраструктури.

Мешканців будинків, які живуть поблизу місця подій попередньо повідомили про надзвичайну ситуацію. Рятувальники розгорнули мобільний пункт незламності, де умовно постраждалі громадяни можуть пройти реєстрацію, зігрітися, випити гарячого чаю, отримати медичну та екстрену психологічну допомогу. Організували надання допомоги маломобільним верствам населення.

За легендою навчання, внаслідок надзвичайної ситуації на виїзді з міста утворились транспортні затори.

Окрім цього, під час командно-штабних навчань було проведено відпрацювання дій з моделюванням ситуації щодо реагування на повідомлення про влучання ракети. На місці події працювали співробітники силових структур, які проводили обстеження місця влучання, ідентифікацію вибухонебезпечного предмета та виконання процесуальних дій.

Керівництво ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації здійснювалось за допомогою телекомунікаційних систем з Центру управління надзвичайними ситуаціями ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

По завершенню навчань учасники підбили підсумки заходу, визначили основні аспекти при виконанні подібних аварійно-рятувальних робіт.