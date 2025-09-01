Тернопільщина обирає цифровий комфорт: видано понад 14,8 тисяч електронних ключів

Все більше мешканців нашої області переходять на сучасний формат взаємодії з державними сервісами.

За 8 місяців 2025 року вже 14 810 жителів Тернопільщини оформили кваліфікований електронний підпис. Це на 2 256 більше, ніж за той же період торік –зростання на 18%!

Чому КЕП стає must-have у 2025 році?

Підписуєте документи онлайн – швидко і без зайвих візитів.

Користуєтесь Електронним кабінетом платника та «Моєю податковою».

Реєструєтесь і взаємодієте з держпорталами в кілька кліків.

Забуваєте про черги та паперову тяганину.

Де можна оформити КЕП безкоштовно?

Тернопіль – вул. Білецька, 1, ЦОП, каб. 122.

Чортків – вул. Шевченка, 23, Чортківська ДПІ.

Що потрібно: документи, флешка або диск – і всього кілька хвилин вашого часу.

Деталі: ca.tax.gov.ua

КЕП – ваш цифровий ключ до зручності.