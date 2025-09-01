Тернопільщина обирає цифровий комфорт: видано понад 14,8 тисяч електронних ключів
Все більше мешканців нашої області переходять на сучасний формат взаємодії з державними сервісами.
За 8 місяців 2025 року вже 14 810 жителів Тернопільщини оформили кваліфікований електронний підпис. Це на 2 256 більше, ніж за той же період торік –зростання на 18%!
Чому КЕП стає must-have у 2025 році?
Підписуєте документи онлайн – швидко і без зайвих візитів.
Користуєтесь Електронним кабінетом платника та «Моєю податковою».
Реєструєтесь і взаємодієте з держпорталами в кілька кліків.
Забуваєте про черги та паперову тяганину.
Де можна оформити КЕП безкоштовно?
Тернопіль – вул. Білецька, 1, ЦОП, каб. 122.
Чортків – вул. Шевченка, 23, Чортківська ДПІ.
Що потрібно: документи, флешка або диск – і всього кілька хвилин вашого часу.
Деталі: ca.tax.gov.ua
КЕП – ваш цифровий ключ до зручності.