ТОП-5 преміальних готелів у Східниці: порівняльний огляд сервісів і цін

Збираєтеся на відпочинок для душі, тіла та здоров’я? Східниця — ідеальне місце, де є розвинена туристична інфраструктура, джерела мінеральної води та СПА-курорти, які відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Сьогодні розповідаємо про 5 популярних готелів у Східниці, де можна не просто зупинитися, а чудово провести час наодинці чи великою дружньою компанією.

Kyivska Russ Resort Medical & Spa

Готель «Київська Русь» — це комплекс, де ви можете подбати про свою красу та здоров’я. Гостям пропонують номери різного рівня, послуги медичного центра та SPA-комплексу. Оцінка гостей на порталі booking.com складає 9,2 бала. Вартість номера починається від 3900 грн/ніч. Щоб дізнатися більше деталей про умови розміщення, завітайте на сайт готелю https://kyivskaruss.com.ua.

Доступні послуги:

власний бювет мінеральних вод;

SPA‑центр із критим і відкритим басейнами;

сауна;

джакузі;

фізіотерапевтичні процедури.

TAOR Karpaty Resort & Spa

Готель, який зарекомендував себе, як чудове місце для відпочинку родиною. Рейтинг на booking.com складає 9,3 бала. Тут ви можете забронювати різноманітні варіанти розміщення: номери та котеджі. Доступне житло з власною невеликою кухнею та каміном. Є варіанти для великої родини або компанії — з кількома спальнями та санвузлами.

Номер стандарт з одномісним розміщенням коштуватиме від 3200 грн/ніч. У вартість входить: сніданок, доступ до аквазони, анімаційна програма для дітей, користування бюветом мінеральної води та стоянка з цілодобовим відеоспостереженням. Зважайте, що готель знаходиться на відстані 8 км від Східниці.

Crona SPA Karpaty

Готель розташований у заповідній зоні Бескидів з чудовою природою навколо. Оцінка від гостей на booking.com 9,7 бала. Гостям пропонують 43 дизайнерські комфортабельні номери, виконані в сучасному стилі. На території є SPA‑комплекс з басейнами та сауною, ресторан, бар, власний бювет, салон краси Crona Beauty, спортзал. Номер «Стандарт Комфорт» коштує 5600 грн/ніч. Сніданок включено у вартість.

Respect Карпати

СПА-готель «Респект Карпати» — це невеликий бутік-готель на 27 номерів. Він розташований неподалік парку «Сколівські Бескиди». На території є бювет з мінеральною водою, критий басейн, банний комплекс, гідромасажні ванни, тренажерний зал, SPA. Тут можна пройти фізіотерапевтичні процедури для релаксу та оздоровлення. Одномісний стандарт коштує від 3420 грн/ніч. Оцінка від гостей на booking.com 9,4 бала.

Apartel Skhidnytsya Wellness Resort

Це сучасний п’ятизірковий курорт. Оцінка гостей на booking.com 9,5 бала. Вони відзначили чудове розташування, дружній персонал, високий рівень сервісу. Є дитячі зони на території, що цінно для сімейного відпочинку. Доступні номери та котеджі різного рівня, але всі вони комфортні та затишні.

Номер «Стандарт» коштує від 12000 грн/ніч. У вартість включено сніданок, відвідування Wellness Center, басейну. В номері є кухонна зона, власна тераса, працює клімат-контроль. На території комплексу є фінська сауна, турецький хамам, сольова кімната, кабінети масажу, власний бювет з мінеральною водою. У медичному центрі можна отримати консультації лікарів, пройти діагностичні процедури, фізіотерапію.

Хочете обрати найкращий варіант? Визначте мету та тривалість відпочинку, власні очікування. Обов’язково оцініть туристичну інфраструктуру — ресторани, бари, дитячі клуби, майданчики, прокат спорядження. Не забудьте перевірити відгуки та сміливо бронюйте свій відпочинок мрії!