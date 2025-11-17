На Тернопільщині патрульні виявили 6 водіїв у стані сп’яніння за вихідні

За минулі вихідні патрульні поліцейські виявили 6 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння. Усі порушники були відсторонені від керування, і на них складені адміністративні матеріали згідно з ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Нагадуємо про відповідальність:

Ч. 1 ст. 130 КУпАП : штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік ;

Ч. 2 ст. 130 КУпАП : штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки , можливе вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на 10 діб;

Ч. 3 ст. 130 КУпАП : штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з конфіскацією;

Ч. 4 ст. 130 КУпАП: штраф 34 000 грн або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування на 3 роки.

Будьте відповідальними на дорозі!