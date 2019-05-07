Цісарські вози, фірманки, “жабки”: на чому їздили в Бережанах у минулому столітті

Бережанці 20х -30х років перші автомобілі лагідно називали «жабками». Цісарські вози й фірманки поступаються серійним легковикам. На чому ж їздили містяни у той час?

В період між двома війнами в нашому місті налагоджується комфортне життя. Функціонують газовня, електровня, централізована система виводу нечистот тощо. На зміну габаритним вантажівкам Першої світової приходять більш комфортні цивільні версії автомобілів.

На першому фото Площа Ринок 1929 року. Тут красується CWS T-1 – приклад першого серійно автомобіля Польщі. Його спроектував Тадеуш Таньскі у рамках співпраці із Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS).

Перші прототипи перетворились у серію в 1925 році, та виділялись функціональністю й уніфікацією конструкції. Для прикладу зібрати й розібрати авто було можливо за допомогою одного інструменту, в силу ідентичного діаметру гвинтів. Чотирьохступінчаста коробка передач, задній привід, максимальні швидкості від 80 до 100 км/год на той час були більш ніж достойним результатом. Витрати пального помірні, панові власнику CWS T-1 сто кілометрів подорожі обходились в 15 літрів пального. На фотографіях CWS T-1 версії Kareta – модель із суцільнометалевим дахом. Подібні були поширені й серед Поліції Паньствової, для прикладу як патрульні автомобілі великих міст. Ось такі вони автомобільні реалії Бережан попереднього століття які ще мають багато таємниць. Михайло Музичка

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