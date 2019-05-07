Чому біля школи №6 більше нема райської яблуні

Днями в соцмережах опублікували фото за травень 2015 року із райською яблунею перед входом до Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”. Тепер дерева там нема. Користувачі обурюються, навіщо зрубали розкішне дерево.

Ситуацію пояснив директор школи Олександр Остапчук:

Райська яблунька висаджена у 1960 році, тоді, коли будувалася школа. У 2018 році через потужні вітри обвалилося гілля яблуньки. Тричі обламувалися і падали. А коли впала центральна гілка, то дерево трималося на гнилому стовбурі. Так віджила своє наша яблунька. Але вона залишила нам свою “дитину”, яка за два роки гарно розрослася (проросла у 2017) і цьогоріч уже зацвіла і буде радувати дітей і дорослих і красою, і запахом.

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