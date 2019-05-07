У ботанічному саду на Тернопільщині вандали знищили нові альтанки

У великодні дні «вдячні» відвідувачі вщент розбили, розгромили, розтрощили альтанки, перила, лавки. Про це розповідають працівники Кременецького ботанічного саду.

Два роки тому в Кременецькому ботанічному саду спільними зусиллями працівників та волонтерів з різних куточків України культурної асоціації «Новий Акрополь» під час акції «Ботсад моєї мрії» було облаштовано дві відпочинкові зони. Для комфортного перебування містян, відвідувачів, туристів на лоні природи встановили альтанки, перила, інформаційні стенди, лавочки, місця для вогнищ. Було затрачено матеріальні ресурси, кошти, людська безкорислива праця. У великодні дні «вдячні» ві двідувачі вщент розбили, розгромили, розтрощили альтанки, перила, лавки.



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