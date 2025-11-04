У будинку четверо дітей: на Тернопільщині чоловік підірвав гранату після сімейної сварки

Два факти підриву гранат зареєстрували працівники поліції на Тернопільщині. У результаті цього один фігурант втратив кисть, а інший отримав осколкові поранення тіла. Обох потерпілих бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до реанімаційного відділення.



3 листопада близько 19:40 на спецлінію поліції подзвонив невідомий і заявив, що планує підірвати себе. На місце події виїжджали всі оперативні служби Теребовлянського відділення поліції, рота поліції особливого призначення та бійці спецпідрозділу КОРД. У ході перевірки стало відомо, що фігурант – місцевий житель 1976 року народження перебуває у стані алкогольного сп’яніння.



Шість годин тривали перемовини між ним та бійцями спецпідрозділу. Чоловік слухати відмовлявся, а в якийсь момент витягнув чеку від гранати й вона здетонувала в його руках. У результаті вибуху в чоловікова відбулася травматична ампутація середньої третини лівого передпліччя. Кордівці ще до приїзду бригади швидкої допомоги надали потерпілому першу медичну допомогу, перетягнувши руку турнікетами. Наразі чоловік перебуває в реанімаційному відділенні.



Ще один факт підриву гранати зареєстрували поліцейські того ж дня, але в селі Ласківці. Після суперечки з дружиною 47-річний чоловік вийшов у сусідню кімнату та підірвав гранату. На момент вибуху у будинку перебувала жінка та четверо неповнолітніх дітей. Вони не постраждали, а от дебошира доправили до лікарні з численними осколковими пораненнями. Він на момент нещастя також перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Обом фігурантам слідчі поліції інкримінують частину 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжних заходів. Триває слідство. Встановлюють працівники поліції і походження вибухонебезпечних предметів.



Довідково: від початку року працівники кримінальної поліції вилучили з незаконного обігу 11 одиниць автоматичної зброї, 7 пістолетів, 1 револьвер. 15 одиниць нарізної та 37 штук переробленої на вогнепальну зброї. Жителі Тернопільщини зберігали у своїх помешканнях та підсобних господарствах 134 гранат, 8 гранатометів, понад 23 тисячі набоїв. Серед вилученого – 6477 грамів пороху та майже 3 кілограми тротилу.



Поліцейські закликають громадян не зберігати зброю та вибухонебезпечні предмети без відповідних дозволів. Нелегальне зберігання може призвести до тяжких наслідків як для власників небезпечних предметів, так і для оточення. У разі виявлення зброї чи боєприпасів громадянам слід одразу повідомляти поліцію.

