Особенности гель-лака Kodi Professional

Обращаясь в салон красоты или делая маникюр у себя дома, представительницы прекрасного пола часто выбирают гелевое покрытие. Несмотря на то, что гель-маникюр обходится чуть дороже обычных лаков, благодаря ему руки будут выглядеть безупречно долгое время. Kodi Professional — одна из самых востребованных профессиональных торговых марок, широко используемых мастерами по маникюру.

Преимущества

Стартовый набор для гель-лака Kodi Professional обеспечивает следующие преимущества:

Лак очень быстро сохнет — не требуется долгой сушки, с использованием ультрафиолетовых или светодиодных ламп.

Маникюр устойчив как к механическим повреждениям, так и к негативному воздействию воды и химикатов. Гель-лак Kodi Professional не отклеивается от поверхности ногтевой пластины.

Использование этого продукта не сказывается отрицательно на состоянии ногтей.

Гипоаллергенная формула позволяет избежать аллергических реакций, таких как зуд, покраснение кожи и сыпь.

После покрытия гель-лаком ваши ногти укрепляются и не ломаются так часто.

При использовании профессиональных средств этой компании нет необходимости в интенсивной обработке ногтей. Важным преимуществом продукции является относительно невысокая цена, особенно по сравнению с другими американскими или европейскими производителями.

Даже если вы не будете часто пользоваться гель-лаком Kodi Professional, то он в течение долгого времени не потеряет своих свойств, и его можно будет так же легко наносить, как будто вы только что открыли флакон.

Структура

Гель-лаки Kodi Professional имеют уникальную структуру. После высыхания покрытие не создает преград, отлично пропускает воздух, благодаря чему ногтевая пластина «дышит». В результате ногти остаются крепкими и здоровыми, не расслаиваются и не трескаются. При производстве этого продукта используют компоненты превосходного качества и не применяют формальдегидные вещества или толуол.

Даже если женщина постоянно делает гель-маникюр с использованием профессиональных средств Kodi, ее ногти не пожелтеют и не станут ломкими, как это часто бывает с другими марками косметических средств. Гель-лак Kodi Professional имеет отличную консистенцию, наносится плавно, без обесцвечивания.

Широкий выбор

Компания предлагает широкий выбор своей продукции. Самые популярные гель-лаки:

с матовой текстурой;

с перламутровым блеском;

с микрочастицами серебра, золота или окрашенные;

со свечением;

с прозрачной основой.

Палитра настолько разнообразна, что насчитывает более 300 различных оттенков. С помощью гель-лаков Kodi Professional можно создавать маникюр на любой случай, а также под разные стили одежды.