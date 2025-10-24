У Чорткові провели масштабні навчання з ліквідації наслідків ударів по критичній інфраструктурі

У Чорткові відбулися тактико-спеціальні навчання, під час яких рятувальники, медики, правоохоронці та представники місцевої влади відпрацьовували механізм реагування на надзвичайні ситуації, спричинені ударами по об’єктах критичної інфраструктури.

Метою навчань було перевірити готовність служб до оперативних дій у разі ракетно-дронових атак та налагодити ефективну взаємодію між усіма підрозділами.

Кілька сценаріїв надзвичайних ситуацій

Під час тренувань розглядали кілька реалістичних сценаріїв:

наслідки удару дронами по енергетичному об’єкту , після якого без електропостачання залишилися 23,5 тисячі абонентів ;

ліквідація пошкоджень критичної інфраструктури;

координація дій екстрених служб під час масштабних атак;

евакуація мешканців будинків, які користуються лише електроенергією.

Для ліквідації умовної надзвичайної ситуації було створено оперативний штаб, до складу якого увійшли представники ДСНС, Нацполіції, екстреної медичної допомоги, енергетичних компаній та Чортківської міської ради.

Кожна зі служб звітувала про виконання завдань та узгоджувала подальші дії, що дозволило відпрацювати спільну координацію у кризових умовах.

Евакуація жителів та дії у мороз

Особливу увагу під час навчань приділили евакуації мешканців двох багатоквартирних будинків на вулиці Степана Бандери, які не газифіковані та залежать лише від електроенергії.

За умов модельованих морозів до -16°C рятувальники використали теплові гармати для обігріву, а також спустили воду з центральних стояків, щоб запобігти замерзанню систем.

Евакуйованих доставляли до пункту обігріву в Чортківському ліцеї №5, де здійснювалася реєстрація, надання першої медичної допомоги, а також можливість зігрітися чаєм і відпочити.

Навчання, що рятують життя

Такі тренування є життєво необхідними в умовах війни, адже Україна постійно зазнає ракетно-дронових атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру. Масовані удари можуть залишити без світла й тепла цілі регіони, зокрема Чортківську громаду.

Подібні тактико-спеціальні навчання допомагають не лише перевірити готовність служб до дій у надзвичайних ситуаціях, а й створюють чіткий механізм спільного реагування.

Злагоджена робота рятувальників, медиків, комунальників та енергетиків у критичний момент здатна врятувати сотні життів і забезпечити швидке відновлення електро- та теплопостачання у громаді.