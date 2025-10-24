Тарифи на воду і сміття в Ланівцях: Лановецька громада повідомила про зміни

У Ланівцях планують скоригувати тарифи на воду та вивезення сміття: назвали причини

Лановецька міська рада повідомляє про намір скоригувати тарифи на централізоване водопостачання та управління побутовими відходами. Таке рішення зумовлене зростанням цін на електроенергію, паливо, матеріали для ремонту та обслуговування обладнання, а також на послуги сторонніх організацій.

За інформацією Лановецького комунального підприємства по благоустрою, діючі тарифи вже не покривають фактичних витрат, що створює ризики для стабільного надання комунальних послуг.

Чому зростають тарифи

У підприємстві зазначають, що коригування є вимушеним кроком, адже:

зросла вартість електроенергії, яка використовується для подачі води та роботи насосів;

подорожчали паливо та запчастини для транспорту, що здійснює вивезення побутових відходів ;

збільшилася ціна на послуги сторонніх підрядників, залучених для обслуговування мереж.

«Підприємство тривалий час утримувалося від підвищення тарифів, намагаючись мінімізувати фінансове навантаження на мешканців громади. Проте зараз це необхідно, щоб забезпечити стабільність і якість послуг», — зазначають у повідомленні.

Що дасть оновлення тарифів

Заплановане коригування тарифів у Ланівцях дозволить:

забезпечити безперебійне водопостачання мешканців громади;

налагодити систему вивезення та утилізації сміття ;

підтримувати комунальне обладнання й мережі у справному технічному стані.

Місцева влада наголошує, що всі рішення ухвалюватимуться в інтересах громади, аби гарантувати безперебійне надання життєво важливих послуг.