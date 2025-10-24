Юрій Горайський — Герой України із Збаража, який загинув, захищаючи державу від агресора

Юрій Горайський — український громадсько-політичний діяч, підприємець, військовик, Герой України, який віддав життя за незалежність нашої держави. Він народився у селі Біла поблизу Тернополя, а більшу частину життя прожив у Тернополі.

4 березня 2016 року, під час бойового завдання поблизу Докучаєвська Донецької області, Юрій загинув у бою з російськими диверсантами. Йому було лише 39 років.

Життєвий шлях і служіння Україні

Після закінчення Тернопільської гімназії імені Івана Франка Юрій вступив до Тернопільського національного економічного університету, де здобув економічну освіту.

Займався аграрним бізнесом у Збаразькому районі, був активним у громадському житті. Ще у 2004 році долучився до Помаранчевої революції, а у 2014 році став учасником Революції Гідності. У цей період він брав участь у створенні самооборони Збаража — «Народна дружина».

У травні 2014 року Юрія Горайського призначили головою Збаразької районної державної адміністрації. На посаді він пробув 11 місяців, активно допомагав українським військовим як волонтер. Згодом вирішив сам стати до лав оборонців — у 2015 році пішов добровольцем на фронт.

З травня до вересня 2015 року служив у секторі «М» під Маріуполем, а вже у січні 2016 року підписав контракт на військову службу у складі 73-го морського центру спеціальних операцій (Очаків) — елітного підрозділу спеціальної розвідки Військово-Морських Сил ЗСУ.

Останній бій Героя

4 березня 2016 року під час розвідки поблизу Докучаєвська передовий дозор «морських котиків», до складу якого входив матрос Юрій Горайський, натрапив на ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Українські розвідники вступили у ближній бій, не дозволивши противнику атакувати головні сили.

У ході запеклого бою, коли на допомогу прибули підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади, ворога вдалося відбити, знищивши до 30 бойовиків. Проте Юрій Горайський отримав смертельні поранення і загинув на місці.

Похований Герой у Збаражі Тернопільської області.

Вшанування пам’яті

Юрій Горайський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (Указ Президента України від 8 квітня 2016 року).

У 2016 році йому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя», а у 2022 році — «Почесний громадянин Тернопільської області».

15 вересня 2020 року Указом Президента №395/2020 Юрій Горайський удостоєний найвищої державної нагороди — звання Героя України з орденом «Золота Зірка» (посмертно).

Його ім’я та портрет викарбувані на Стенді пам’яті загиблих за Україну у Збаражі, а також на меморіальній дошці Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи №2, якій присвоєно ім’я Юрія Горайського.

Родина Героя

Разом із дружиною Наталею Юрій виховував двох доньок — Ярину та Мирославу.