У Шумську можуть створити сучасний парк відпочинку з історичним-давньоруським ухилом

Телеканал ТЕТ медійної групи 1+1 має намір запустити нову програму-шоу. ЇЇ суть полягає в тому, що телевізійники хочуть відібрати для участі в ній 5 територіальних громад серед усіх, які діють в Україні і реалізовують цікаві проекти для розвитку інфраструктури своїх територій. Пропозиція взяти участь у відборі для залучення в новий творчий задум електронних мас медійників поступила і на адресу Шумської об’єднаної територіальної програми.

Шумчани запропонували для участі у телевізійному форматі свій план створення на території давньоруського городища, де зараз розміщується міська зона відпочинку «Соснина», сучасного європейського парку культури та відпочинку. Родзинка, або як зараз модно говорити, фішка проекту, полягає в тому, що рекреаційна зона має створюватися із дотриманням усіх сучасних вимог до відпочинкових комплексів, але на історичному тлі тієї епохи з відповідною візуалізацією всіх об’єктів для відпочинку.

Керівник Шумської міської ради Володимир Плетюк репрезентував Шумську об’єднану територіальну громаду у телефонній розмові із журналістами телевізійного каналу, розповів про історію її створення, основні досягнення за 3 роки, поділився планами подальшого розвитку.

– Перші кроки по реалізації цього цікавого задуму, який має принести користь нашому місту та громаді, вже зроблені – розроблені концепція та проект «Рекреація – здоров’я нації», розпочалися реконструкція та очищення озера, – говорить Володимир Плетюк – Шумський міський голова, – хочу зазначити, що незалежно від того, чи пройдемо ми зі своїм проектом конкурсний відбір, чи ні, роботи по створенню сучасного парку для відпочинку будемо продовжувати. Адже це робиться, насамперед, для цікавого проведення дозвілля, вільного часу саме жителями Шумська, нашої громади. Наголошую, що новозбудований комплекс буде знаходиться у власності лише жителів Шумської громади і ніякі інші варіанти власності навіть не розглядаються. Але, певна річ, що при будівництві такого рівня, не можна відкидати інвестиційних коштів, спонсорські ресурси. За нашими підрахунками, донорські коштів складатимуть 85% вартості проекту при загальному бюджеті 1520 тис. грн. Тобто коштів громади має бути витрачено всього 260 тис. грн. Участь у телепроекті не несе додаткових фінансових затрат для нашого бюджету. А при умові, що ми пройдемо кастинг, щей отримуємо хорошу та безкоштовну можливість популяризації Шумська з телевізійного екрану на всеукраїнському рівні.

…Розвиток проекту тим часом триває. Спеціалісти- архітектори найближчим часом мають розробити ескізи споруд, зовнішнього вигляду майбутнього Шумського парку відпочинку у стилі Київської Русі X-XIII ст. Звичайно, що потрібно вирішити ще цілий ряд питань, в тому числі, і врегулювати взаємовідносини міської ради із лісокористувачами тощо. Але головне, що в керівництва Шумської громади є твердий намір реалізувати цей проект.

Це буде корисним не лише для відпочинку місцевих жителів – такий історичний парк потенційно може привабити і туристів, які вже залишають свої кошти під час відвідин розкручених замків Тернопілля, сусідніх Рівненщини та Львівщини для розвитку місцевого малого підприємництва. Адже на Шумщині відбулися цілий ряд історичних подій, які на думку місцевих краєзнавців змінили хід розвитку не лише України, а справили потужний вплив і історію Європи, особливо Східної. Це треба всіляко популяризувати, так само як події давньої минувшини для стійкого формування сучасного українського патріотизму. На туризмі може заробляти і бюджет Шумської громади. Це європейський досвід поповнення скарбниць адміністративних одиниць, який лише починає приживатися в Україні, особливо у віддалених та стагнаційних її місцях.

Участь у модернізації зони відпочинку мають брати всі небайдужі, творчі громадяни. Саме від них чекають нових, свіжих креативних ідей, як має виглядати у близькому майбутньому головне історичне місце Шумська.

Залишається зазначити, що переможець майбутнього проекту, з п’яти відібраних телеканалом ТЕТ територіальних громад, отримає 50 тис. доларів.

Володимир ГАВРИЛЮК.