У тернопільських студентів офіційно попросили вибачення за відсутність гарячої води та обіцяли скоро включити

Профком студентів ТНЕУ повідомляє, що у результаті їхніх звернень та переговорів з керівництвом КП «Теплокомуненерго» домовлено про те, що відновлення подачі гарячої води у гуртожитки ТНЕУ відбудеться 25 вересня, а не з початку опалювального сезону як обіцялося.

Ми отримали офіційний лист за підписом директора КП «Теплокомуненерго» з офіційним вибаченням та зазначенням терміну подачі гарячої води! Якщо дана обіцянка не буде виконана – наші дії будуть більш активними! – кажуть у профкомі.

Нагадаємо, первинна профспілкова організація студентів ТНЕУ звернулася до міністра енергетики та вугільної промислововсті України, адміністації міста Тернополя й директора КП «Теплокомуненерго» щодо врегулювання питання безпідставного припинення подачі гарячої води у гуртожитки вищого навчального закладу. На розширеному засіданні профкому студентів та студентського самоврядування ТНЕУ було прийняте рішення, що у випадку ігнорування ситуації, яка склалася, студенти розпочнуть 14 вересня 2017 року акцію протесту у місті Тернополі.